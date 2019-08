Luca Pellegrini è a Cagliari: le foto su Instagram

Luca Pellegrini è sbarcato in Sardegna. Dopo il via libera della Juventus per il ritorno al Cagliari in prestito, ora il laterale mancino si è fisicamente recato nel capoluogo sardo, dove riprenderà dal punto in cui aveva lasciato a fine stagione. A testimoniare il suo arrivo è stato il giocatore stesso, pubblicando sul proprio account Instagram personale due foto. Prosegue l’ottimo mercato rossoblu, stavolta con un gradito ritorno.

Foto: twitter Cagliari