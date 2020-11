Luca Pellegrini: “Dobbiamo trovare continuità. Nel derby abbiamo fatto bene”

Luca Pellegrini, esterno del Genoa, ha parlato a Sky Sport in vista della sfida contro il Torino, in programma alle 17.00. Queste le parole del giovane esterno: “Stiamo recuperando la condizione di squadra lentamente. Purtroppo con questa situazione che stiamo affrontando non ci siamo allenati al 100%, abbiamo recuperato alla spicciolata la condizione. Abbiamo saltato una settimana intera, ma stiamo cercando di cercare fuori il massimo d questa situazione perché lo dobbiamo ai tifosi e anche a noi stessi. Vogliamo darci una scossa, veniamo da un derby dove abbiamo fatto bene e preso un punto importante. Ora vogliamo ripeterci con il Torino”.

Foto: Instagram personale