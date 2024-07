Luca Pellegrini: “Alcune colonne portanti della Lazio ci sono ancora. Abbiamo perso dei punti di riferimento, ma è giusto così”

Al termine della seduta di allenamento mattutina diretta da Marco Baroni, Luca Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Lazio Style Radio’. Di seguito le sue parole:

“Ci stiamo allenando bene, il mister ci sta facendo spingere tanto. Non ero mai stato qui, è tutto molto bello e ci sono le condizioni per fare un ottimo inizio di stagione. Dei nuovi abbiamo preso Noslin e Tchaouna che già conoscono il campionato, Dele-Bashiru avrà sicuramente bisogno di qualche consiglio perché la Serie A è un campionato particolare. Avendo perso giocatori importanti tutti dobbiamo sentirci più responsabilizzati”. Il difensore ha poi anche commentato gli ultimi addii in casa Lazio: “Sicuramente alcune delle colonne portanti ci sono ancora, abbiamo perso dei punti di riferimento però è giusto così, è un ciclo che purtroppo si è concluso e ora dobbiamo ripartire guardando in avanti”.

Infine Pellegrini ha parlato del nuovo allenatore e delle ambizioni per il prossimo anno: “Baroni ci trasmette positività e voglia di fare, questo si vede durante gli allenamenti. Ci sta facendo lavorare tanti e in questi giorni ho visto una cultura del lavoro importante che a me piace. Parlerò in privato con il mister per dirgli cosa voglio trasmettere sul campo. Il livello che si sta vedendo all’Europeo è molto alto, stiamo vedendo nazioni che storicamente non sono state a livello delle grandi come Spagna, Inghilterra, Italia, Francia e Germania ma riescono a giocarsela. Questo dimostra l’evoluzione del calcio, è il caso che anche noi iniziamo a lavorare sulla fisicità. Siamo a inizio luglio, non mi piace dare obiettivi in un momento in cui non abbiamo le indicazioni. Vogliamo fare il meglio possibile in una competizione importante come l’Europa League”.

Foto: Instagram Pellegrini