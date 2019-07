Luca Fiordilino al Venezia: ora è anche ufficiale

Attraverso una nota ufficiale sul proprio sito, il Venezia ha ufficializzato l’acquisto di Luca Fiordilino. Confermato quanto vi avevamo anticipato in esclusiva. Questo il comunicato del club neroverde: “Il Venezia FC comunica che in data odierna Luca Fiordilino ha sottoscritto un contratto triennale con il club arancioneroverde. Il centrocampista classe 1996, che in carriera ha vestito le maglie di Cosenza, Lecce e Palermo è a Mezzana ed è a disposizione di mister Dionisi”.

Foto: Twitter Ufficiale Venezia