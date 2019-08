Lozano verso le 17 arriva a Roma. Domani le visite con il Napoli

Lozano e il Napoli: tempistica rispettata. Sabato scorso vi avevamo anticipato il suo arrivo a Roma per la giornata di oggi, verso le 17 (ritardi permettendo) il suo arrivo nella Capitale. Domani l’ormai ex gioiello del PSV sosterrà e completerà le visite a Villa Stuart, poi in Filmauro incontrerà De Laurentiis, quindi si trasferirà a Castel Volturno per mettersi a disposizione di Ancelotti. Un acquisto fortemente voluto, Lozano in arrivo.

Foto: Voetbal International