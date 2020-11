Lozano su Gattuso: “Una brava persona, ma quando si arrabbia è un orco”

Hirving Lozano, attaccante del Napoli, ha parlato in una lunga intervista a Tv Azteca Deportes, queste le sue parole:

“Sono molto grato ai tifosi messicani, mi hanno sempre sostenuto. Il mister Gattuso ha un carattere forte, è una brava persona ma è diretto, quando si arrabbia diventa un orco. Devi adattarti ed imparare il più possibile, l’esperienza dello scorso anno mi ha aperto gli occhi.

L’anno scorso tante persone non si spiegano cosa sia successo, è stato un anno durissimo. Più volte ho detto a mia moglie ‘che ci facciamo qui?’, ma grazie al suo aiuto e a quello di Dio siamo riusciti ad andare avanti.

E’ stata difficile anche per mia figlia, a scuola non sapeva la lingua ed era complicato, ora la situazione è migliorata.

In futuro ricorderemo questi momenti e come li abbiamo superati, penso di essere un giocatore molto più maturo e completo.

Il futuro? Dipende da tante cose, non si può sapere, ci sono tanti club in cui mi piacerebbe giocare, se devo dirne uno dico il Barcellona, ma la cosa che più mi auguro è di inserirmi nel migliore dei modi, qualunque sia la squadra in cui andrò“.

Foto: Twitter ufficiale Champions League