Lozano: “Spalletti punta molto su di me. Serie A campionato complicato”

Hirving Lozano è stato intervistato da ESPN dove ha parlato della sua esperienza al Napoli e del rapporto con Spalletti: “Mi dà molta fiducia in campo, me l’ha detto dall’inizio che punta molto su di me. In Serie A le squadre sono tutte molto ben preparate, non ci sono partite facili. E’ un campionato molto complicato, l’ultima può battere la prima, poi è cambiata un po’ la mentalità. Abbiamo iniziato molto bene, abbiamo grandi giocatori e grande persone e inseguiamo i nostri obiettivi”.

FOTO: Twitter Napoli