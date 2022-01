Lozano: “Siamo superiori all’Inter, possiamo vincere lo scudetto. Spalletti? Mi dice di fare il diablo”

Hirving Lozano attaccante messicano del Napoli, ha parlato a il Corriere della Sera, analizzando il momento in casa azzurra e sulla corsa allo scudetto: “Siamo più forti dell’Inter, possiamo vincere lo scudetto. Giochiamo per lo scudetto, non a nascondino. Il campionato è ancora lungo. Ma siamo forti e dobbiamo guardare più in alto possibile, anche se Inter e Milan vanno veloci. Noi possiamo reggere il confronto con i nerazzurri, anzi, siamo più forti sotto ogni aspetto: giocatore per giocatore, uomo per uomo: qui il valore è più alto”.

Su Spalletti: “Spalletti è il motivatore, l’allenatore di grande esperienza che non soltanto ti dice che bisogna lavorare, ma è il primo a farlo. Mi rimprovera, ma capisco che vuole spronarmi. So anche io che posso dare di più, devo farlo per me stesso e per questa maglia che indosso. “Fai il diablo”, mi dice”.

Sui punti persi: “Gli infortuni ci hanno penalizzato. Il Covid, e io so bene cosa significa, ci ha messi al tappeto. Ma siamo ripartiti e possiamo infastidire tutti”.