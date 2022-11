Lozano (rigore) e Zielinski: 2-0 Napoli, decima vittoria di fila in campionato. Spezia-Udinese 1-1

Il Napoli fatica più del previsto per avere la meglio di un coriaceo Empoli al Maradona, ma alla fine ottiene quello che voleva, ovvero i 3 punti, che gli consentono l’ennesimo momentaneo allungo in classifica.

Finisce 2-0 al Maradona, con la squadra di Spalletti perfettamente imbrigliata da un Empoli perfetto fino a 20 minuti dalla fine, capace di bloccare le fonti del gioco partenopeo.

Spalletti la vince con la panchina, entrano Lozano, Elmas e Zielinski per Raspadori, Politano e Ndombele. La gara cambia al 69′, quando viene fischiato un rigore ai campani. Ampie le proteste dell’Empoli, per un contatto lieve. Dagli 11 metri Lozano non è perfetto, ma segna. Dopo 4 minuti, piove sul bagnato per l’Empoli, con l’ex Luperto, già ammonito, che si fa espellere per somma di gialli.

Il Napoli continua a giocare per chiudere la gara, e lo fa all’88’ con una bella azione di Lozano che crossa in mezzo, Osimhen non ci arriva, alle spalle è reattivo Zielinski che al volo segna.

Dopo 4 minuti di recupero, finisce 2-0 per gli azzurri, che salgono a 38 punti, momentaneamente a +9 sul Milan, impegnato in serata. Decima vittoria consecutiva in campionato per il Napoli.

L’Empoli resta a quota 14.

Finisce 1-1 la gara tra Spezia e Udinese, un pareggio che non serve a molto a entrambe. Per l’Udinese ancora una frenata dopo la stupenda partem iniziale di stagione. Reca aveva aperto le marcature per i liguri, il pareggio di Lovric al 43′.

L’Udinese si porta così a 24 punti, lo Spezia sale a 10.

Foto: twitter Napoli