Lozano-Napoli tempistica rispettata: ecco la foto social prima della partenza

Vi abbiamo anticipato come l’arrivo di Hirving Lozano in Italia fosse previsto per le 17, così da spostarsi poi da Roma a Napoli per effettuare domani le visite mediche. Le tempistiche sono state rispettate: poco fa la compagna del calciatore messicano ha pubblicato una storia sul proprio profilo Instagram personale nella quale l’intera famiglia è ritratta poco prima della partenza. Lozano-Napoli: ci siamo.

Foto: Instagram raniazul