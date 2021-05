Lozano manda un messaggio a Spalletti: show con il Messico. Doppietta in cinque minuti

Lozano, attaccante del Napoli, ha lanciato un messaggio di benvenuto a Luciano Spalletti. Lo ha fatto da lontano, con la sua Nazionale, il Messico.

Nella notte, l’attaccante è stato protagonista della vittoria del “tricolor” in amichevole contro l’Islanda. Il napoletano, entrato al 70′, con il Messico sotto 1-0 a causa di un’autorete, ha spaccato la partita con una doppietta al 73′ e al 78′, che ha permesso ai suoi di ribaltare e vincere la gara.

Prima uno slalom in area, con finta che mette a sedere un difensore e tiro preciso e potente di destro per il pari. Poi uno stacco di testa in anticipo su marcatore e portiere per il gol della vittoria. Un messaggio al Napoli e a Spalletti, che certamente sarà rimasto felice di vedere le qualità dell’attaccante in vista della prossima stagione.

Foto: ESPN