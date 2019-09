Lozano: “Il gol allo Stadium? CR7 mi ha fatto i complimenti. Segno sempre all’esordio perché…”

Hirving Lozano, nuovo esterno offensivo del Napoli in gol all’esordio contro la Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni all’emittente televesiva TUDN in Messico: “Dopo il mio gol alla Juve, Ronaldo si è avvicinato a me per farmi i complimenti. Mi ha detto che ero il benvenuto in Italia. E’ stato qualcosa di molto bello perché lui è un giocatore spettacolare, la squadra ha giocato molto bene e abbiamo affrontato grandi giocatori oltre a lui. Perché segno sempre all’esordio? Non faccio niente di particolare. Ho sempre il desiderio di giocare. Non avevo parlato col tecnico ma è stato molto bello che mi abbia fatto entrare nel secondo tempo in uno stadio spettacolare. Poco tempo per impormi a Napoli? So di avere poco tempo, ma spero di riuscirci grazie a Dio e alla fiducia dell’allenatore. Il mio obiettivo è lavorare e imparare sia dai miei compagni che dal tecnico”.

Foto: Napoli Twitter