Lozano: “Voglio giocare la Champions. Il mio cuore appartiene al PSV ma…”

L’esterno offensivo del PSV, il messicano Irving Lozano, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a Voetbal International a proposito del proprio imminente futuro: “Sono pronto per fare un passo avanti. Tuttavia, il mio cuore appartiene al PSV. Non so cosa potrà accadere. Voglio giocare una competizione importante come la Champions League. E’ lì che devi giocare se vuoi diventare un calciatore migliore”.

Foto: sito ufficiale PSV