Lozano esalta il PSV: “Questa squadra mi ricorda il Napoli che ha vinto lo scudetto”

Il PSV pareggia 1-1 contro il Borussia Dortmund nell’andata degli ottavi di Champions.

A Sky ha parlato l’attaccante, Horving Lozano, ex Napoli, che proprio paragonando al suo ex club, ha parlato del suo PSV: “Questo PSV Eindhoven mi ricorda un po’ il Napoli dell’anno scorso. C’è qualità, lavoro di squadra e predisposizione al lavoro, oltre che grande feeling con l’allenatore. E’ tutto simile a quel Napoli che ha vinto lo scudetto, anche perché ci sono giocatori forti. Quest’anno possiamo fare bene”.

Al Napoli è arrivato Calzona…“L’avevo conosciuto. Spero di vedere presto il Napoli dove merita, nei primi posti della classifica”.

Continui a sentire qualche ex compagno? “Sì, parlo ancora con alcuni giocatori del Napoli. Tifo per loro e per tutti quei miei amici che sono ancora lì”.

