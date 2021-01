Lozano e i gol al debutto: Juventus avvisata

Non è semplice, forse si potrebbe parlare più semplicemente di caso, ma la carriera di Hirving Lozano è caratterizzata dalla particolarità di mettere la firma in ogni debutto: come se fosse un marchio di fabbrica. Nella carriera del messicano c’è sempre una rete in ogni suo esordio. Capitò col Pachuca nel campionato messicano, così come in Eredivisie col Psv e sempre con lo stesso club, andò in rete anche al debutto in Champions. Per non parlare di quello con la nazionale e alla sua prima nella fase finale del Mondiale 2018 quando fece fuori addirittura i campioni del mondo tedeschi. E anche in Italia, seppur la sua prima avventura partenopea fu fatta più di luci che di ombre, segnò all’esordio in A, a Torino, proprio contro la Juventus nell’agosto 2019. Sembrava l’inizio di un incredibile exploit, invece il messicano ha impiegato quasi un anno per adattarsi ai ritmi e al gioco italiano. Adesso è diventato un elemento imprescindibile nel Napoli di Rino Gattuso, e non solo come dimostrano le marcature, che recitano il doppio di quelle della scorsa stagione solo in campionato, ma anche a livello di gioco, con tagli che sempre più spesso aprono le trame di gioco azzurre, e potranno rivelarsi utili per mettere in crisi il sistema di gioco bianconero.

Foto: twitter Champions League