Low torna sulla debacle con la Spagna:”I giocatori erano preoccupati per il virus. Siviglia era zona ad alto rischio”

Sono passati poco più di tre mesi dalla storica sconfitta per 6-0 subita dalla Germania contro la Spagna in Nations League. Una disfatta che quasi è costata la panchina al CT Joachim Löw, che oggi ha svelato ai microfoni di Kicker: “I nostri giocatori non erano sicuri di voler giocare. Alla fine lo abbiamo fatto perché si poteva, ma qualcuno non voleva andarci perché Siviglia era zona ad alto rischio. C’era chi mi diceva che aveva la compagna incinta e chi aveva genitori appartenenti alle categorie più esposte. Li capivo, raramente ho visto così tanta incertezza. E questi sentimenti ce li siamo trascinati fino al fischio d’inizio”.

Foto: OptaFranz