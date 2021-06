Low: “Sfidiamo una grande Francia. Goretzka non sarà nell’undici titolare”

Joachim Low, ct della Germania, ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia del big match d’esordio contro la Francia: “Nell’aria si percepisce una tensione positiva. Quando sono salito sul pullman che ci ha portato qui ho pensato: ‘Finalmente!’. Sono tranquillo, nelle ultime due settimane abbiamo fatto quanto dovevamo e domani sarà importante per capire cosa abbiamo imparato di ciò che serve per sfidare una grande squadra come la Francia”.