Joachim Low ricoverato in ospedale: non sarà in panchina per…

Il ct della Nazionale tedesca, Joachim Low, è stato ricoverato in ospedale per via di alcuni problemi circolatori. “Sto bene ma nei prossimi giorni avrò bisogno di un po’ di riposo”, ha dichiarato l’allenatore, secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As. Il ct della Mannschaft non siederà pertanto in panchina in occasione delle due sfide di qualificazione ai prossimi europei, che vedranno i tedeschi in campo contro Bielorussia ed Estonia.

Foto: twitter ufficiale Germania