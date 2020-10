Low: “Potevamo fare il 3-0, ma sono felice per la vittoria”

Il commissario tecnico della Germania, Joachim Low, dopo la vittoria ai danni dell’Ucraina, ha commentato il 2-1 finale dei tedeschi alla stampa: “Sono felice per la vittoria, questa è al cosa primaria. Potevamo andare sul 3-0 o sul 4-0 prima di subire il gol. Dopo il 2-0 l’avversario era stanco, non abbiamo dato occasione all’Ucraina di rientrare in partita. Quando giochiamo con i tre dietro, abbiamo bisogno di giocatori attivi.”

Foto: Twitter Germania