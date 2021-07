Low omaggia Kroos: “Passione e dedizione. E’ stato un modello per tutti”

Qualche giorno fa Toni Kroos ha comunicato l’addio alla Nazionale tedesca, decidendo di concentrarsi in questa ultima parte di carriera solo per il Real Madrid.

Sul sito della federazione tedesca, ha parlato del centrocampista l’ormai ex CT, Joaquin Low che ha riassunto questi anni di Kroos in Nazionale.

Queste le sue parole: “Con la Germania, Toni ha sempre messo una passione incredibile, un grande impegno e ha avuto un’assoluta dedizione alla maglia. È stato un modello soprattutto per i giovani oltre che un grande leader dentro e fuori dal campo. Lo voglio ringraziare dal profondo del mio cuore per tutto quello che ha fatto per la Germania nel corso delle sue 106 partite giocate. Il nostro lungo viaggio insieme e la vittoria in Brasile ci legheranno per sempre”.

Foto: Twitter Germania