Low: “Dobbiamo battere l’Ucraina, non abbiamo scelta, poi penseremo alla Spagna”

Il Ct della Germania Joachim Low, ha parlato prima della sfida con l’Ucraina, valida per la Nations League:

“Vogliamo vincere il nostro girone e il nostro obiettivo è battere l’Ucraina, non abbiamo scelta. Pensiamo a uno step alla volta, per cui non voglio parlare della sfida di martedì contro la Spagna”.

Nel girone la Germania è al secondo posto, a un solo punto di svantaggio dalla Spagna a due giornate dal termine.