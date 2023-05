Lovric: “Napoli? Abbiamo una sola cosa in testa, vincere”

Il centrocampista dell’Udinese alla tv della società fissa gli obiettivi e parla della sfida di giovedì contro il Napoli: “Conosciamo la situazione, tutti noi giocatori abbiamo una sola cosa in testa: vogliamo vincere. Non importa se prima la Lazio vincerà o perderà. Vogliamo dare il tutto per vincere giocando davanti ai nostri tifosi. Quando parliamo tra di noi, sappiamo benissimo che queste sei partite sono molto importanti per raggiungere il nostro obiettivo, l’ottavo posto, perché siamo consapevoli di poterlo raggiungerlo”.

Foto: lovric twitter udinese