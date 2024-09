Lovric: “Il gioco di Runjaic è molto offensivo. Stiamo facendo bene, è presto però per un primo bilancio”

Sandi Lovric, giocatore dell’Udinese, ha parlato a Tuttosport, analizzando il momento magico dell’Udinese capolista in Serie A.

Queste le sue parole: “Nelle prime sedute della preparazione estiva abbiamo percepito subito un’energia diversa. Alla fine della stagione ci siamo guardati tutti in faccia con un po’ di spirito autocritico. Nessuno aveva intenzione di ripetere il percorso fatto l’anno scorso. Sapevamo di dover ripartire dando tutti di più a livello individuale per poter crescere come collettivo. L’ultimo campionato, per quanto difficile, è stata però un’esperienza formativa, che ci sta aiutando in queste prime partite. Abbiamo cambiato tante cose, a cominciare dalla mentalità. Stiamo facendo bene, ma siamo solo all’inizio, è presto per tirare le somme”

Lovric parla anche del lavoro di mister Runjaic: “È una persona positiva e carismatica. Ha molto a cuore l’approccio mentale dei suoi giocatori. Quando ti vede rilassato sa come tirarti fuori il fuoco, e viceversa quando rasserenarti. A livello tattico, ci chiede di essere aggressivi con e senza palla, specie nelle transizioni. Un gioco votato all’attacco”.

Nei giorni scorsi capitan Thauvin ha parlato anche di una maggiore libertà mentale “Il capitano ha ragione e penso lo si veda da come ci esprimiamo in campo, abbiamo tutti più coraggio. È stato uno dei primi aspetti su cui ha insistito mister Runjaic: voleva liberarci dagli strascichi emotivi dell’ultima stagione, farci svuotare la testa per poterci esprimere al meglio”.