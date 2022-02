Lovric e l’Udinese: tutti i retroscena di un affare a parametro zero

Sandi Lovric all’Udinese: un’operazione a parametro zero che vi abbiamo raccontato, a sorpresa, nella mattinata di ieri. Cinque anni di contratto da 700 mila euro più bonus a stagione. Un bel colpo per il club friulano che è di solito molto attento a situazioni del genere. Il centrocampista classe 1998 (compirà 24 anni tra poco più di un mese, è nato in Austria ma naturalizzato sloveno) aveva messo la Serie A in cima alla lista dei desideri. Durante gli ultimi mesi a Lugano aveva avuto proposte sia dalla Russia che dalla Turchia, con ingaggi molto importanti che non ha voluto prendere in considerazione. Lovric aveva sfiorato l’approdo al Genoa la scorsa primavera quando c’era stata una trattativa serrata, ma presto Preziosi avrebbe deciso di cedere il club. Era stato seguito da Sassuolo e Sampdoria, ma evidentemente l’Udinese aspettava il momento giusto per entrare in azione. Per lui è un sogno che diventa realtà: piedi buoni e senso tattico, tra i ricordi più belli della sua giovane carriera il gol in una gara per le qualificazioni mondiali che permise alla Slovenia di battere la Croazia del suo idolo Modric. Un gol pesantissimo per Sandi, nato in Austria, naturalizzato sloveno e figlio di genitori croati. Ora, un contratto pluriennale con l’Udinese.