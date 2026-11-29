Lovric decide, palo di Goncalves: festa Udinese, la Fiorentina in caduta libera

29/11/2026 | 14:26:04

Prima vittoria per Zanetti sulla panchina dell’Udinese, che piega 1-0 la Fiorentina in una partita dominata.L’Udinese chiude in vantaggio la prima frazione di gioco, dominando in lungo e in largo contro una Fiorentina non pervenuta. Il vantaggio arriva dopo 8′. Azione manovrata dell’Udinese: Zaniolo riceve, si accentra, dribbla e imbuca alla perfezione per Lovric che scarica un destro potentissimo in rete. Al 40′ altra grande chance per la squadra di Zanetti, palo di Abankwah. Karlstrom va morbido in area verso l’inserimento del difensore che impatta di testa ma sbatte contro la faccia del palo. Nella ripresa viene annullato il gol del raddoppio ai friulani con Solet. Azione molto confusa dell’Udinese: corner su cui Christensen esce male, Solet raccoglie e calcia contro il palo. Il rimpallo sbatte sulla schiena di Christensen che se la spedisce da solo in porta. Palo al 92′ di Goncalves, ma non basta alla Fiorentina. Prima vittoria per Zanetti sulla panchina dell’Udinese.

foto x udinese