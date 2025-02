Lovric: “Col Venezia una vittoria liberatoria, felice per il mio gol”

Intervenuto in conferenza stampa per parlare della vittoria per 3-2 contro il Venezia, il centrocampista dell’Udinese Lovric ha rilasciato queste dichiarazioni.

“Una vittoria liberatoria,ultimamente i risultati non stavano arrivando e siamo riusciti a trovare i tre punti. Sono felice per il mio gol, ha portato ai tre punti e spero di continuare così, voglio continuare sul solco di questo momento positivo. Non so se fosse una gara chiave, sicuramente era importante, oggi siamo andati avanti 2-0, poi è arrivato il 2-2, è successo di tutto, ma penso che sia una gara importante per la fiducia della squadra. L’attacco? I tre davanti sono tre giocatori importanti, sicuramente cambia il mio modo di gioco, ma se giochiamo da squadra quei tre davanti danno tanto per qualità. Nel primo tempo c’era un po’ di tensione nella squadra, vieni da un momento difficile nelle ultime settimane, poi nella ripresa abbiamo sistemato alcune cose, abbiamo iniziato subito bene facendo due gol, poi sulle reti prese dobbiamo fare di meglio”.

Foto: Instagram Udinese