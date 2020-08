Lovren: “Ramos? Ha dovuto pagare quello che ha fatto a Salah”

Era il 27 maggio del 2018 quando il Liverpool di Klopp perdeva in finale di Champions contro il Real Madrid. Di quella sera i tifosi dei Reds ricordano non soltanto l’amara sconfitta, ma anche il brutto infortunio di Salah dopo lo scontro con Sergio Ramos. Sull’episodio, molto discusso, è tornato Lovren ai microfoni della tv egiziana Sada El Balad: “Se ho colpito volontariamente Ramos con una gomitata dopo l’infortunio di Salah? Sì, è possibile. Rispetto Ramos come giocatore, ha vinto tanti titoli, ma d’altra parte ha comportamenti che non mi piacciono e danneggiano i giocatori. Penso che quello che ha fatto al mio amico Salah fosse intenzionale, quindi doveva pagare per quello che aveva fatto”.

Foto: Twitter personale