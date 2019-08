Lovren in ribasso, Rugani (sempre) in rialzo: le ultime sul difensore Roma

Dopo aver blindato Dzeko, la Roma cerca un altro difensore centrale. Lovren era in lista da oltre 15 giorni, ma la trattativa nelle ultime 48 ore si è complicata tra richieste del Liverpool e nodo ingaggio. Ecco perché, come raccontiamo da giorni, resta apertissima la pista Rugani che ha già accettato il trasferimento e c’è il via libera Juve, con lo stesso difensore che anche nell’amichevole di Trieste non ha giocato neppure un minuto. Una cosa un po’ buffa è che ora c’è chi dice “la Roma torna su Rugani” quando non ne ha mai parlato, anzi ha sempre snobbato incontri e altro. Le proposte dall’estero, almeno fin qui, non hanno mai convinto il classe ’94. E la Juve è disposta a fare uno sconto rispetto ai 30 milioni iniziali (5 più 25), ha già comunicato di essere pronta a cederlo per 5 più 20 e potrebbe esserci un ulteriore gioco al ribasso. Ripetiamo sempre la formula: prestito con obbligo di riscatto. Alla fine di questa storia avremo alcune cose da raccontare. Alla Roma sono stati proposti altri profili che, almeno al momento, non convincono. E per Rugani non si andrà oltre i primi giorni della prossima settimana. In un senso o nell’altro: bisogna avere ancora un po’ di pazienza, ma oggi la strada è quella giusta per arrivare a un accordo definitiva e regalare un altro centrale a Fonseca.