Lovren conferma: “Milan e Roma ci hanno provato, ma non volevo partire in prestito”

Il nome di Dejan Lovren è stato al centro dell’interesse di alcune società italiane nella finestra di calciomercato appena conclusa e a confermarlo è lui stesso. Il difensore del Liverpool ha infatti rilasciato un’intervista al portale croato Sportske Novosti, al quale ha parlato, tra le altre cose, proprio dell’interessamento di Milan e Roma. Queste le sue dichiarazioni: “Il Milan mi ha contattato, ma la Roma è stata più insistente. La trattativa però non è andata a buon fine. Non voglio andare da qualche parte per dimostrare a qualcuno chi sono e come gioco: sono un professionista, ho vinto una Champions League e una medaglia d’argento ai Mondiali, ho fatto grandi cose nel calcio e non merito di essere ceduto in prestito con qualcuno che valuta le mie qualità. Non ho voluto forzare la mia cessione: due anni fa ho firmato un contratto di 4 anni, mi sono goduto ogni momento e questo non sarebbe stato possibile in un altro club. Klopp mi ha detto che avrei potuto lasciare il Liverpool se avessi trovato una nuova squadra, ma anche che aveva bisogno di me“.

Foto: Sportske Novosti