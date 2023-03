Lovato e doppietta di Colombo: l’Under 21 batte 3-1 l’Ucraina

Due vittorie su due per l’Italia Under 21 in preparazione degli Europei di categoria in programma a giugno. Gli azzurrini hanno battuto 3-1 l’Ucraina, dimostrando tante cose positive su cui ripartire.

Vantaggio Italia al 18′ con Lovato. Al 66′ il pareggio dell’Ucraina con Kashchuk al 66′. Immediata la riposta italiana con Lorenzo Colombo che segna il gol del 2-1 al 67′.

Lo stesso attaccante del Lecce, segna il 3-1 finale all’82’.