Lovato, Carboni e Pirola lasciano il ritiro dell’Italia Under 21

Il c.t. dell’Italia Under 21 dovrà fare i conti con le assenze di alcuni giocatori per l’impegno di martedì contro la Romania. Nella giornata di oggi Matteo Lovato, Andrea Carboni e Lorenzo Pirola lasciano il ritiro della nazionale Under21. Lovato è alle prese con un risentimento muscolare alla coscia sinistra, Carboni soffre di una sindrome influenzale, Pirola invece è costretto a fermarsi per un risentimento al ginocchio destro.

Foto: sito ufficiale Atalanta