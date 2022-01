Lovato: “Al Cagliari cercherò di dare il meglio. C’è tanta positività nell’ambiente”

Matteo Lovato, fresco del trasferimento dall’Atalanta al Cagliari, si è presentato all’ambiente rossoblu: “Sono venuto qui per cercare di dare il meglio per provare a rincorrere la salvezza – ha affermato il difensore ai canali ufficiali del club – c’è tanto da lavorare ma c’è tanta positività nell’ambiente. Mi piace l’uno contro uno, è il mio punto di forza, ma devo migliorare sotto tanti aspetti e credo che questo sia l’ambiente giusto per farlo. Sono stato accolto molto bene dal gruppo, mi sono subito sentito parte del progetto. Noi più giovani dobbiamo farci ispirare e prendere esempio da chi ha più esperienza di noi. Da qui alla fine saranno difficili tutte le partite, ma noi daremo sempre il massimo e poi sarà il campo a parlare“.

FOTO: Sito Cagliari