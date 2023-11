LOUM TCHAOUNA, LA NUOVA ARMA SEGRETA DI INZAGHI

L’inizio stagione della Salernitana è stato davvero negativo, tra malumori in società, giocatori scontenti, cambio di allenatore da Paulo Sousa a Filippo Inzaghi e, dopo il ko di Genova, i campani sono finiti dritti all’ultimo posto con 4 punti. Serviva una gara come quella contro la Sampdoria per risollevare un po’ il morale, concedendo all’ex centravanti rossonero la prima vittoria sulla panchina granata proprio contro il suo ex compagno Andrea Pirlo, che attualmente è ancora più in difficoltà in Serie B. Nella tanto attesa serata dei sorrisi, dove si è riacceso “l’amore della gente per la sua squadra”, come aveva preannunciato lo stesso tecnico alla vigilia, non può passare in sordina la prestazione delle seconde linee della Salernitana, in primis Loum Tchaouna. L’attaccante infatti si è distinto per una doppietta divisa tra primo e secondo tempo, con la firma del suo mancino letale in entrambe le occasioni. Nativo di N’Djamena, capitale e città più popolata della Repubblica del Ciad nell’Africa centrale, il classe 2003 potrebbe rivelarsi un’ottima risorsa nella corsa a mille ostacoli per la salvezza della Salernitana. Nonostante le gerarchie davanti siano ormai chiare, con Dia riferimento principale dopo le turbolenze di inizio stagione, Candreva leader e Jovane Cabral primo in fila per la rampa di lancio, non è detto che Tchaouna non possa giocarsi le sue carte. La stagione è lunga e qualche occasione Inzaghi vorrà concederla al giocatore, specialmente dopo una prestazione da 8.5 in pagella contro la squadra ligure. Velocità, forza, inserimenti e mancino al veleno, gli ingredienti giusti per cucinare un attacco imprevedibile.

Cresciuto nelle giovanili del Rennes, debutta in Ligue 1 pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni. Nonostante sia un talento in attesa solo di sbocciare, decide di fare un anno di gavetta nella scorsa stagione scendendo di una categoria, in Ligue 2, al Digione. Poco prolifero, con solo 2 reti in 29 presenze, ma buone prestazioni che mettono in luce le sue qualità e così la Salernitana decide di puntarci, portandolo in Campania. Tchaouna è un vero e proprio riferimento per le giovanili della Nazionale francese, dal momento in cui, nella fase finale dell’Europeo Under 19, ha messo a segno ben 4 reti, superando tutti. L’Italia era già nel suo destino, e il motivo è molto semplice: l’attaccante ha messo a segno la metà dei suoi gol in quella fase della competizione proprio contro gli Azzurrini di Nunziata, il 24 giugno 2022. Poker firmato per l’appunto dalla doppietta dell’attaccante della Salernitana, Da Silva e Arconte, che resero vana la rete dell’iniziale vantaggio di Volpato. Una nuova freccia nell’arco di Filippo Inzaghi è pronta per essere scoccata con il solo obiettivo di portare punti salvezza in quel di Salerno, e se ci sarà bisogno di migliorare qualche aspetto sotto porta per poter contendere il posto a Dia (o per sostituirlo direttamente), Tchaouna avrà a disposizione l’insegnante migliore in materia.

Foto: Instagram Salernitana