LOUIS THOMAS BUFFON, LA DINASTIA CONTINUA

Nella delusione dell’aver perso lo scontro diretto contro lo Spezia, rimettendo gli Aquilotti in lotta per la promozione diretta in Serie A, per Louis Thomas Buffon resterà una giornata storica, All’84’ del match del ‘Picco’ Filippo Inzaghi ha scelto di mandare in campo una punta in più: dunque fuori Marin e dentro Louis Thomas Buffon, figlio classe 2007 della leggenda della Juventus e della Nazionale italiana Gianluigi.

Diciassette anni da poco compiuti: Louis Thomas è un “fine” classe 2007, nato il 28 dicembre. Ha iniziato tardi a giocare a calcio, nel CBS Torino, lontano da certi riflettori, fino a sostenere un provino col Pisa nell’estate 2023. Un provino superato brillantemente: il ragazzo viene prima inserito nell’Under 17 e poi nell’Under 19 già nella passata stagione. Proprio con l’Under 19 ha realizzato 7 gol, 4 nella stagione in corso.

Gli ultimi due mesi erano già stati speciali. Oltre ai gol in Primavera, anche le prime panchine con il Pisa in Serie B e la convocazione con l’Under 18 della Repubblica Ceca. Buffon jr possiede infatti il doppio passaporto viste le origini della mamma, Alena Seredova. Per ora ha fatto solo un raduno e in futuro potrà ancora scegliere se rappresentare la Cechia o l’Italia. Dovesse scegliere gli azzurri sarebbe un nuovo tuffo nei ricordi per chi sente quel cognome associato alla nostra nazionale. Un po’ come è stato oggi al Picco, al momento del suo ingresso in campo. Anche se lui è Louis Thomas e sta iniziando ora a scrivere la sua storia. Che da oggi ha un capitolo in più.

Foto: Instagram Buffon