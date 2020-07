Lotta salvezza: il Genoa allunga sul Lecce. Ecco il calendario delle due rivali.

Il calcio non è una scienza esatta. Gli scenari possono cambiare. Gli eventi possono essere stravolti ed allora ci si ritrova a vivere alcune gare come finali. É il caso del Lecce, che deve sperare di fare un grande bottino di risultati positivi e sperare in un passo falso del Genoa. Dopo la sconfitta nello scontro diretto di Marassi, i salentini sono obbligati a fare punti già mercoledì in casa contro il Brescia. I giallorossi andranno in trasferta a Bologna nel fine settimana e dunque alla Dacia Arena, contro l’Udinese. I pugliesi chiuderanno la stagione in casa contro il Parma. Discorso calendario più impegnativo per il Grifone, che però dopo la vittoria di ieri, conserva un vantaggio di quattro lunghezze. Gli uomini di Nicola saranno impegnati mercoledì nel derby con la Sampdoria e ospiteranno sabato sera l’Inter in Liguria. La trasferta di Reggia Emiliacon il Sassuolo è la penultima uscita del Grifone che chiuderà il campionato in casa contro l’Hellas Verona. La Spal è giá retrocessa aritmeticamente in Serie B con quattro giornate d’anticipo mentre il Brescia è in penultima posizione ma deve compiere un autentico miracolo. Il destino di Genoa e Lecce si incrocia per delineare i verdetti del campionato italiano. Una sfida a distanza fino all’ultimo colpo per alimentare le speranze di salvezza dei ragazzi di Liverani o per consolidare il vantaggio in graduatoria del Genoa. Saranno quattro sfide intense, affascinanti e al cardioplama che saranno determinanti per la permanenza in Serie A.

Foto: profilo Twitter Genoa