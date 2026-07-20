Lotito: “Voglio riportare in alto la Reggina. Cannizzaro mi ha stalkerizzato”

20/07/2026 | 20:13:25

Claudio Lotito ha parlato in conferenza stampa della sua nuova esperienza alla Reggina: “Cannizzaro mi ha stalkerizzato, ci lega una grande affinità, siamo due persone del fare e non del proclamare. Mio padre é calabrese e mi ha insegnato il concetto della famiglia, dell’onore e della dignità. Metterò tutta la mia competenza e le mie conoscenze per riportare in alto la Reggina, ci stiamo attrezzando per il consenso mediatico. É una sfida e un impegno che voglio compensare per il vostro slancio d’amore. Vogliamo creare una struttura solida che possa essere proiettata nelle prossime stagioni”.

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