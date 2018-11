Lotito: “VAR in Serie B? Valutiamo i costi, ma c’è un obiettivo facilmente raggiungibile”

Intervistato da Lira TV, Claudio Lotito, presidente della Lazio e co-proprietario della Salernitana, ha parlato del club campano e dell’introduzione della tecnologia in Serie B: “Spero che la squadra abbia la capacità di valorizzare le potenzialità che ha e spero di vedere dare il 100% a tutti, dato che è stata allestita una Salernitana che deve giocarsela con tutti. Spero che ci sia entusiasmo, anche se vedo la piazza sofferente nonostante i grandi investimenti. Non vedo un pubblico numeroso, qui si pensa solo agli investimenti. Perché non vengono allo stadio? Io dico che si vince tutti insieme. La tecnologia in B? Stiamo valutando i costi per il VAR, la goal line technology è un obiettivo facilmente raggiungibile”.

Foto: Image Sport