Lotito: “Sostituire Immobile? Felipe Anderson da falso 9 è un potenziale fenomeno”

La Lazio dovrà fare a meno del suo bomber-principe, Ciro Immobile, e per Sarri è tempo di trovare una soluzione per poterlo sostituire. Intervistato a Il Messaggero, il presidente biancoceleste Lotito ha detto la sua sulla questione: “Non andremo sul mercato. Date tempo a Cancellieri. E poi avete visto cosa è in grado di fare Felipe Anderson? Maurizio è convinto sia un potenziale fenomeno anche da falso 9, lo penso da sempre anche io”.

Foto: twitter Lazio