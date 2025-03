Lotito: “Sono d’accordo con il VAR a chiamata e comunicazione pubblica dell’arbitro”

A margine di un evento all’Università Luiss, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato anche dell’utilizzo della tecnologia nel mondo del calcio e delle possibilità novità in merito.

Queste le sue parole: “In passato ho fatto tante riforme, alcune hanno portato grandi benefici altre mi sono state annullate. La prima fu la Goal Line Technology, adesso non ci sono più polemiche per i gol fantasma. Feci una guerra in Consiglio Federale per far passare l’Italia come primo paese sperimentale per la VAR. Non la voleva nessuno, io l’ho interpretato come fattore terzo e trasparente. Sono a favore del rendere pubblico la comunicazione tra arbitro e VAR, così la gente si rende conto di cosa si verifica altrimenti c’è dietrologia. A differenza di 20-30 anni fa sono cambiati gli interessi. Non c’è più solo il risultato sportivo ma anche quello economico, il rispetto delle regole è fondamentale. Sono favorevole anche al VAR a chiamata, ma il giudice deve essere esterno al sistema. Se la giustizia è interna al sistema come può essere credibile? È come se io andassi in tribunale e nominassi il giudice, così si può pensare male”.

