Lotito: “Sarri? Questa volta funzionerà, ho fatto pulizia. Baroni non l’ho licenziato, ha deciso lui”

03/06/2025 | 14:21:15

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato del ritorno di Sarri a margine del primo “convegno S.S. Lazio bullismo e cyberbullismo nella scuola e nello sport come prevenire il fenomeno: “Mi attengo a quanto scritto nel comunicato ufficiale. Sarri è un allenatore che ho voluto a tutti i costi perché ha interrotto prematuramente un percorso che avevamo intrapreso. Cosa non ha funzionato con Baroni? Innanzitutto non l’ho esonerato. Il mister ha fatto una scelta vedendo che probabilmente sono venute meno le aspettative che aveva previsto”. Sul nuovo corso della Lazio: “Promesse a Sarri per il mercato? Il nostro rapporto si basa su stima reciproca e affetto. Non sono mai andato a cena con mia moglie a casa di un allenatore, a casa di Sarri sì perché si era creata una bella empatia. All’epoca anche lui si dimise perché riteneva non ci fossero più le condizioni di portare avanti il progetto, non per colpa della società ma per questioni ambientali. Cos’è cambiato rispetto a quella Lazio? Ho delle attività di pulizie, ho fatto pulizia”.

FOTO: X Lazio