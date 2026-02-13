Lotito: “Risponderò con i fatti, a marzo presenteremo il piano di rilancio della Lazio”

13/02/2026 | 12:00:04

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto ai tifosi e alla contestazione. Le parole riportate dal Corriere della sera: “Nella vita come nel calcio il dissenso esiste e va rispettato. Fa parte della passione e la passione è l’anima della Lazio. Può accadere a volte che alcune mie dichiarazioni vengano interpretate in modo diverso da ciò che intendo. È legittimo, quindi, che i tifosi si interroghino, ma io rispondo coi fatti.La prossima settimana presenteremo in pubblico il progetto già consegnato al Comune per lo stadio Flaminio. Poi, a marzo, illustreremo ‘Lazio 2032’ il nostro piano quinquennale di rilancio”.

foto x lazio