Lotito ricorda: “De Vrij contro l’Inter non avrebbe dovuto giocare. La colpa fu mia”

Ospite nella sede del Corriere dello Sport, il presidente della Lazio Claudio Lotito è tornato a parlare della sfida contro l’Inter di due stagioni fa: “Abbiamo perso la Champions contro l’Inter con due risultati su tre. Avreste mai messo De Vrij? Io ho visto la partita. Nel primo tempo già abbiamo rischiato e dopo è successo quello che è successo. Bisogna prendersi la responsabilità di certe scelte. In primis la colpa è mia perché non sono intervenuto e non ho evitato certe decisioni. Se è una critica a Inzaghi? No, non è una critica a Inzaghi, ripeto, in primis la colpa è la mia che ho permesso di far giocare De Vrij”.

Foto: Twitter ufficiale Lazio