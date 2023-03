Lotito: “Questi pseudo tifosi provocano un danno di immagine non indifferente alla Lazio. Il DASPO a vita è poco”

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha parlato a il Messaggero, tornando sugli episodi antisemiti visti domenica scorsa in occasione del derby con la Roma, con alcuni tifosi riconosciuti e daspati a vita.

Queste le sue parole: “Mi sono adoperato in prima persona per far individuare i soggetti responsabili di questo atteggiamento vergognoso. La Lazio continua a subirne un grosso danno d’immagine ed economico. Il DASPO a vita è fin troppo poco per questi soggetti. Perchè qui non c’entra lo stadio, ma l’ideale, che non ha nulla a che vedere con lo sport, la Lazio e quant’altro”.

Foto: twitter Lazio