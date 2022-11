Lotito: “Quanto costa Milinkovic Savic? E’ il migliore in Europa, poi dicono che sparo…”

In un’intervista rilasciata al Messaggero, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato per l’ennesima volta del prezzo del cartellino del giocatore più forte della sua Lazio, Milinkovic Savic: “Quanto vale dopo il gol fatto al mondiale, il miglior centrocampista d’Europa con una caviglia gonfia? Poi dicono che io sparo…”. Lotito è sempre stato chiaro, sin dai primi anni in biancoceleste del centrocampista serbo: il prezzo è di 100 milioni di euro e passa, senza questa cifra il centrocampista non si muove dalla capitale.

Foto: Twitter Lazio