Lotito piange al telefono: ormai è il presidente di se stesso e dei “tengofamiglia”

04/03/2026 | 14:00:29

Partiamo con un esempio: se fai il giornalista da 50 anni, devi sperare di non ridurti in una marionetta criticando su telecomando, sarebbe meglio impiegare meglio il tuo tempo. La Lazio è diventata questa negli anni, soprattutto perché nell’ultimo decennio nessuno ha mai preso una posizione chiara, decisa, coerente. Soltanto da qualche settimana, in nome dell’opportunismo, la virata non sincera dei “tengofamiglia” dalla parte dei tifosi dopo aver ritenuto la gestione Lotito inattaccabile. Attenzione a non confondere: Lotito ha vissuto dei momenti giusti, ma poi è affogato nell’assuefazione della mediocrità, tra promesse non mantenute, giri di parole senza senso, tifosi insultati (nel vero senso della parola) e schiaffeggiati. Normale pensare che la Lazio sarebbe arrivata a questa conseguenza: siccome noi non abbiamo figli da tutelare, in tal caso avremmo avuto la decenza di fermarci e di non trattare l’argomento, andiamo avanti per la nostra strada. A proposito di figli, sarebbe stato già importante non creare figliastri come è accaduto nell’ultimo periodo, cercando di depistare il prossimo (che non è stupido) andando su argomenti tecnici che sono assolutamente inutili. Il grande giornalista sul pezzo da 50 anni, in azione già dallo scorso ottobre (ci sono i mandanti e gli esecutori) che disquisisce su queste cose non soltanto ha poco rispetto di se stesso ma dovrebbe rispondere alla seguente domanda: come si può parlare di calcio quando ci sono situazioni di un’importanza nettamente superiore e che incidono totalmente sul regresso in corso? Non ha ancora capito, oppure finge, che molti calciatori non vedono l’ora di andar via e per il momento timbrano il cartellino, aspettando con ansia la prossima estate per dedicarsi a nuove esperienze. L’ha capito ma finge di non capirlo, è questa la parola d’ordine. Stasera la Lazio giocherà nel deserto una semifinale di Coppa Italia, il club invita le scuole nella tristezza di un Olimpico vuoto, sabato scorso a Torino l’incrocio tra due squadre, tra due presidenti, tra due realtà che rappresentano – ormai dai tempo – il surreale del calcio italiano. E Lotito delirante, senza più imbarazzo, ha deciso di trascorrere (ieri) la vigilia di una partita rispondendo al solito tifoso per insultare Baroni, per segnalare che Sarri spacca lo spogliatoio, per ribadire che del tifoso in sciopero gli interessa nulla, “tanto farò un aumento di capitale” (vedere cammello…), all’interno del solito atteggiamento di sfida, noncurante dei principali basilari di un rapporto normale – elementare – con la sua gente. Qui nessuno è stupido: siccome sono telefonate che Lotito ha il piacere di fare per mandarle in circuito, altrimenti se ne guarderebbe bene (nessun presidente al mondo ha il medesimo atteggiamento), gli consigliamo di esonerare Sarri alle 18 di stasera, tre ore prima di Lazio-Atalanta: il conto è di una dozzina di milioni lordi fino al 30 giugno 2027. Bazzecole, ne ha incassati 60 pochi mesi fa, se paga moneta l’esonero scatta subito. Oppure lui pensa che si debbano tutti dimettere dopo una gestione che qualsiasi presidente (anche non di Serie A) avrebbe saputo gestire meglio? Male che vada, con un aumento di capitale si potrebbe tutto: uno in più o uno in meno, sarebbe un Evento. Occhio, Lotito: abbiamo detto aumento di capitale e non del capitale, ci risponda al telefono con un nuovo tifoso che la manderà sui social…

Foto: X Lazio