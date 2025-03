Lotito: “Parlano i fatti per me, sono il più vincente dopo la Juve nei miei anni”

Durante l’intervista nel corso della trasmissione ‘Finché la barca va’ su Rai 3 per Claudio Lotito, presidente della Lazio. Tra i temi da lui toccati, anche lo stato di crisi economica complessiva in cui versa la Serie A: “Non amo apparire, anche nel calcio faccio pochissime interviste. All’inizio dovevo far capire chi fossi, oggi parlano i fatti per me. La differenza tra fenomeno e noumeno: chi ha sostanza non ha bisogno di apparire. Chiedete a chi li produce, questi debiti: io produco risorse e ho abbinato risultati sportivi a quelli economici, sono il più vincente dopo la Juve nei miei anni. Il calcio può produrre, ma bisogna trasformare le risorse liberate in fatti. E adesso spero di realizzare lo stadio Flaminio”.

Foto: Twitter Lazio