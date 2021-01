Lotito paga in anticipo le mensilità di febbraio e marzo: “Per dare un segnale”

Il mondo del calcio è solo uno dei tanti settori messi in crisi dalla pandemia. Mentre la FIGC ha dato l’ok per posticipare il pagamento degli stipendi, c’è invece chi agisce nel modo opposto. Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha infatti deciso di pagare in anticipo ben due mensilità: quella di febbraio e quella di marzo. Un gesto importante, fatto in maniera simbolica come da lui stesso dichiarato ai microfoni dell’agenzia ANSA: “L’ho fatto per dare un segnale”.

