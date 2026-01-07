Lotito: “Non stiamo smantellando, ci saranno rinforzi. Ratkov? Lo seguivamo da tempo”

07/01/2026 | 20:40:37

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a Dazn prima della gara contro la Fiorentina.

Queste le sue parole: “Bisogna soltanto fare considerazioni di carattere razionale. Voglio tranquillizzare tutti quanti, la Lazio non sta smantellando nulla, siamo in grado di sapere già i giocatori che ci interessano e li seguiamo passo dopo passo. Qualcuno ha detto che abbiamo improvvisato l’acquisto dell’attaccante Ratkov, ma lo seguivamo da diverso tempo: sappiamo tutto di lui, che è velocissimo e ha le caratteristiche che servivano alla Lazio. Non possiamo tenere giocatori scontenti, abbiamo accontentato Castellanos dimostrando che era un giocatore che valeva perché è stato pagato cifre importanti sulle quali abbiamo fatto un buon profitto. Stiamo ringiovanendo la rosa, abbiamo preso questo ragazzo del 2003, mentre Castellanos era più datato dal punto di vista anagrafico. Stiamo impostando una squadra con giocatori che hanno fame e hanno interesse a dimostrare tutto il loro valore. I tifosi devono stare tranquilli, nessuno smantella anzi tutto l’opposto: stiamo facendo investimenti mirati. Coniughiamo l’aspetto economico, quello sportivo e soprattutto quello del gruppo”.

Arriveranno altri rinforzi oltre a Ratkov? “Ma certo, stiamo facendo un’opera di ringiovanimento ma vogliamo giocatori che abbiano la voglia di combattere per questa maglia. Sono giocatori con grandissime qualità e lo dimostreranno sul campo. A Formello abbiamo una sala altamente tecnologica con otto postazioni: abbiamo una rosa di giocatori che abbiamo visto anche sul posto e da questa abbiamo selezionati quelli che riteniamo migliori, anche dal punto di vista delle qualità morali perché devono essere complementari all’interno dello spogliatoio e non creare problemi al gruppo preesistente”.

Foto: sito Lazio