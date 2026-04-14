Lotito: “Non sono contro Malagò, ma per me serve un commissario. Italiani? All’estero non c’è l’IVA”

14/04/2026 | 14:00:25

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a La Repubblica sul momento del calcio italiano.

Queste le sue parole: “Il commissario serve per rivoluzionare il sistema. Cambiare le figurine non risolverà i problemi. Bisogna ripartire dalla legge 91 dell’81: all’epoca c’erano i presidenti-patroni, oggi i fondi. È cambiato il calcio, non va più bene. Il punto non è scegliere un nome. La politica, tramite un commissario, potrebbe assumersi il compito di fare le riforme. Il commissario avrebbe i poteri per farle, poi si può individuare la persona giusta”.

Quanto a Malagò: “Non sono contro di lui, non è una questione ad personam ma un ragionamento più largo. Eravamo una delle tre potenze calcistiche al mondo, ora dobbiamo capire come risolvere i problemi. Il perché dei tanti stranieri? In Italia c’è un gravame del 22%, all’estero acquisti senza Iva. Quindi, viste le condizioni dei nostri club, pescano dove spendono meno”.

Foto: sito Lazio