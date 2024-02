Lotito: “Non ho mai pensato di esonerare Sarri. Cessioni? Tutti stanno bene alla Lazio”

Claudio Lotito ha parlato ai taccuini de ‘Il Messaggero’ a due giorni dalla sfida contro il Bayern Monaco, andata degli ottavi di finale di Champions League: “È tornato il sereno. C’è stato un chiarimento nello spogliatoio e, d’ora in avanti, mi auguro di rivedere lo stesso senso di appartenenza sino al termine del campionato. Tutti devono correre come a Cagliari, perché siamo forti e dobbiamo combattere insieme per riprenderci la Champions”.

Su Maurizio Sarri: “Io sono il presidente, non mi sembra che in altre società intervenga il proprietario. Ho dato carta bianca al mio direttore sportivo Fabiani, lui ha portato il mio messaggio. Ho detto che non ho mai pensato di esonerare Sarri e i giocatori sanno che io mi comporto bene, se loro fanno altrettanto. Adesso non ci sono più alibi. Il primo esame è superato, ma serve la stessa unità di intenti sino a giugno”.

Infine, un ultimo passaggio sui giocatori che resteranno alla Lazio e quelli che, a fine stagione, potrebbero andare via: “La verità è che tutti stanno bene alla Lazio, pure troppo”.

Foto: Twitter Lazio